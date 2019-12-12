Москва, , 15:51 — REGNUM Российский рубль проявляет особую чувствительность на изменение котировки нефти и на внешние факторы, где на авансцене выступает торговое противостояние между крупнейшими экономиками США и Китая, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Именно они несут геополитические риски в страны с развивающимися экономиками. После венской встречи ОПЕК+ договоренность о сокращении добычи придало чёрному золоту уверенности. Результат же торговой сделки, и будет ли он достигнут, станет известно уже к концу недели. Пока же аппетит к риску сохранен.

Обсуждение антироссийских санкций отложено на неопределенный срок, и вероятнее всего, к данному вопросу Сенат вернётся уже в новом 2020 году, стоит отметить, что санкции на Россию накладываются с завидной регулярностью, но товарооборот между странами уверенно растёт, поэтому на рубль в данный период, санкционная риторика не оказывает сильного давления.

На повестке дня стоит важное событие-заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики России. Если по ставке ФРС у аналитиков было сформировано единогласное мнение о результате заседания, то касательно нашей ставки мнения не так однозначны.

С одной стороны, снижение ставки может понизить интерес к российским облигациям, а пугать инвесторов перед Новым годом, это значит войти в 2020 год со слабым рублем.

С другой стороны, низкая инфляция и необходимость в экономическом росте, говорит о том, что ставку ждёт снижение на 25 б. п.

Рубль при снижении ставки отреагирует небольшим снижением копеек на 40 с последующим укреплением до текущих позиций и будет в диапазоне 63,40−64,30», — полагает эксперт.

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