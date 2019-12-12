Ярославль, 12 декабря 2019, 15:51 — REGNUM Мэрия Ярославля прокомментировала ситуацию с оплатой содержания снежной свалки в Красноперекопском районе в ноябре 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство по муниципальному заказу Ярославля приняло работы по этой статье у МУП «Городское спецавтохозяйство» на 638 тысяч рублей. При этом снега в городе практически не было.
Но городские власти уверяют — он был. И даже вывозился на свалку.
Кроме того, в мэрии говорят, что содержание снежной свалки подразумевает не только складирование снега.
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