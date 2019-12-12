Киев, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к своему молдавскому коллеге Иону Кику с предложением о создании свободной экономической зоны между двумя странами. Он заявил об этом 12 декабря на встрече глав правительств Молдавии и Украины в Киеве, его слова приводит пресс-служба правительства Молдавии.

«Глава украинского правительства отметил, что в будущем между Молдавией и Украиной может быть создана свободная экономическая зона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также главы правительств двух государств провели обсуждение возможной отмены «антидемпинговых мер», введённых Украиной в отношении продукции из Молдавии, а также либерализацию воздушного пространства и автомобильных перевозок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря мэр молдавского города Бельцы и лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый рассказал, что бежавший из Молдавии экс-лидер Демократической партии стран (ДПМ) и олигарх Владимир Плахотнюк намерен получить на Украине политическое убежище.