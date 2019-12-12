Киев, , 15:49 — REGNUM Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%.

Соответствующее решение было принято по результатам заседания монетарного комитета регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 декабря.

Как отмечается, что в ноябре 2019 потребительская инфляция на Украине стремительно замедлилась — до 5,1% в годовом измерении, что ниже ожиданий Нацбанка. Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, что и повлияло на снижение учетной ставки.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 13 декабря.

Украинские СМИ отмечают, что последний раз на таком уровне ставка была осенью 2017 г. Кроме того, Нацбанк Украины никогда еще не снижал учетную ставку на 2% сразу.

Базовый сценарий Национального банкапредполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8%в течение нескольких следующих лет — при условии, что инфляция будт держаться на уровне около 5%. На конец следующего года НБУ прогнозировал учетную ставку порядка 9%.