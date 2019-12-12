Пхеньян, , 15:48 — REGNUM В КНДР продолжаются работы по развитию и облагораживанию международного аэропорта Пхеньяна и близ лежащих территорий, сообщает ежедневная северокорейская газета Rodong Sinmun.

Согласно опубликованным данным, данный район развивается в соответствии с требованиями нового века.

Известно, что строительство двухсот домов завершилось в июне, а различных общественных и сельскохозяйственных объектов — в сентябре текущего года.

Кроме того, недавно была завершена разработка проекта по строительству еще нескольких домов для 100 семей и 20 общественных зданий.

Отметим, что план по развитию территории введен в исполнение с 2016 года и выполняется в строгом порядке под наблюдением главы страны Ким Чен Ына.

Напомним, что в 2015 году был построен новый терминал в международном аэропорту Пхеньяна, а также новый аэропорт Кальма.