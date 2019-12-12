Москва, , 15:41 — REGNUM В России утвержден перечень регионов по поддержке семей в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно документу, список субъектов РФ с выплатами за третьего ребенка расширился с 62 до 75 (2019 году было 62, в 2018 году — 60, в 2017 году — 50, в 2016 и 2015 годах — 53, в 2014 году — 51, в 2013 году — 50). Семьи с трем детьми и более начнут софинансировать с 2020 года.

На эти цели правительство России направит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ выделит дополнительно 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей.

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