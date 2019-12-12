Киев, , 15:41 — REGNUM Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подозревает, что госкомпания «Нафтогаз Украины» и несколько других компаний вошли в сговор для получения сверхприбыли.

Об этом говорится в письме министра в адрес Антимонопольного комитета с просьбой разобраться в этой ситуации. Копию письма сегодня, 12 декабря, публикуют «Украинские новости».

Оржель считает, что сговор ряда компаний привел к искусственному увеличению цен газа для населения Украины в ноябре и декабре 2019 г.

В частности, 29 октября было заключено 2 биржевых соглашения, по которым компании ООО «ЭРУ Трейдинг» и СП «Полтавская газонефтяная компания» реализовали на Украинской энергетической бирже 17 млн кубометров газа ноябрьского ресурса по средневзвешенной цене 6082,35 грн за тысячу кубометров. Если бы этих сделок не состоялось, то по действующей схеме определения цены, для населения цена газа в ноябре была бы на 394,68 грн ниже, чем она оказалась в итоге.

Такая же ситуация возникла и при формировании цены газа на декабрь — в последний рабочий день ноября на бирже было заключено 3 соглашения, по которым реализовали 15 млн кубов топлива.

«То, что глава «Нафтогаза» Коболев думает только о своем кармане — народ Украины знает уже давно. «Премия маме» в 40 млн долларов — это статус Коболева, который будет его сопровождать уже всегда. Но, как оказалось, Коболев является экономическим «преступником». Даже понемногу примеряет на себя статус «барыги», который обдирает народ и искусственно завышает цены на газ. В конце концов, «Нафтогаз» все предыдущие годы завышал цены на газ для населения как минимум в три раза», — комментирует ситуацию эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист выражает надежду, что теперь, после сигнала из правительства, хотя бы какая-то «минимальная справедливость» в этом вопросе может быть восстановлена. По его словам, если Антимонопольный комитет примет соответствующее решение, из него «может вырасти не одно уголовное дело против нынешнего руководства «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз» снизил уровень цен на газ для населения, которые будут действовать в декабре 2019 года, на 13% по сравнению с ценами, которые действовали в ноябре.

2 декабря Оржель заявил, что в Кабинете министров Украины приняли «политическое решение» осменеруководства стратегических государственных компаний, в том числе и «Нафтогаза», но потом это заявление было отозвано.