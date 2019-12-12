Берлин, , 15:21 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в Германии было реализовано 299 127 новых автомобилей, что на 9,7% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

В ассоциации отмечается, что увеличение уровня продаж обусловлено более широким выбором моделей на авторынке по сравнению с 2018 годом. Тогда были введены новые правила сертификации машин WLTP в ЕС.

Всего за одиннадцать месяцев текущего года в Германии было реализовано около 3,3 млн единиц новых машин, что на 3,9% больше, чем было продано за аналогичный период прошлого года.

Наиболее продаваемыми в ноябре машинами в Германии стали автомобили местной компании Volkswagen. За месяц немецкие автолюбители приобрели 62 642 автомобиля этой марки, что на 27,2% больше, чем в прошлом году.

Второе место занимает бренд Mercedes-Benz. В ноябре дилеры этой компании продали 32 690 единиц машин этой марки, что на 7,5% больше, чем в ноябре 2018 года. Тройку лидеров замыкает BMW — 24 874 (+1,6%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Ford (23 366 ед.) и Audi (18 576 ед.).

Напомним, в ноябре текущего года Россия заняла пятое место по объёму продаж новых легковушек в Европе, реализовав 144 тыс. единиц таких авто.

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