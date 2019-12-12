Киев, , 15:15 — REGNUM Перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 млн тонн, сообщил сегодня, 12 декабря, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Чиновник отметил, что последний раз такой объем перевалки был зафиксирован еще в 2008 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криклий отмечает, что 75% из общего объема составляет экспорт продукции украинских предприятий.

«Импорт — 16%. Транзит 7%. Львиная доля перевалки — это продукция агропромышленного комплекса — 41%, а также добывающей промышленности — 23% (руда)», — отметил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что рекордный объем перевалки — это новый вызов для всей отрасли.

«Транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками и мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением», — добавил он.

Аналогичную информацию обнародовала сегодня Администрация морских портов Украины (АМПУ), уточнив, что рекордный показатель был зафиксирован, накануне. 11 декабря.

«За 11 месяцев 2019 морские порты Украины перегрузили более 144,3 млн тонн — почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год. А уже через 11 дней декабря нам удалось выйти на рекордную отметку в 150 млн тонн», — сказал глава ведомства Райвис Вецкаганс.

По объемам перевалки лидирующие позиции занимают 4 порта — «Южный» за январь-ноябрь перевалил более 48,5 млн тонн (+26% к аналогичному периоду 2018 года); «Николаев» — 30,2 млн тонн (увеличил объемы на 16,5%), «Черноморск» перегрузил 23,6 млн тонн (+ 22%), Одесский морской порт — около 23 млн тонн (+ 18%).