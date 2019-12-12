Ташкент, 12 декабря 2019, 15:09 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выделит Узбекистану 1 млн евро на реализацию четырех проектов в 2020—2021 годах, сообщили 12 декабря в пресс-службе МИД республики.
Соответствующее решение было принято 6 декабря Советом управляющих МАГАТЭ. Отмечается, что проекты направлены на развитие технического потенциала, подготовку кадров, развитие ядерной инфраструктуры, а также на укрепление ядерной и радиационной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют построить АЭС. Приоритетной площадкой размещения стала территория возле озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области.
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