Москва, , 15:05 — REGNUM Законопроект о продлении особых норм госрегулирования производства и оборота алкоголя в Крыму и Севастополе Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Инициатива устанавливает, что компании Крыма и Севастополя, получившие лицензии на реализацию алкоголя, смогут торговать винодельческой продукцией региона на вокзалах и в аэропортах. Такие нормы предлагается ввести до 2023 года. Как отмечают авторы инициативы, сегодня в аэропортах и на вокзалах полуострова нельзя открывать магазины «дьюти-фри», поэтому необходимо разрешить такую розничную продажу алкоголя.

Кроме того, депутаты также хотят власти региона правом самостоятельно устанавливать минимально возможный размер площади торгового объекта, в котором может продаваться алкоголь на территории Крыма и Севастополя. Сегодня они уже обладают такими правами, но с 1 января 2020 года должны утратить подобные полномочия. Законопроект предлагает сделать такие полномочия властей региона бессрочными.

Помимо этого, законопроект также вводит меры поддержки крымских виноделов. Так, в частности, производители крымского ликерного вина, доля этилового спирта в которых составляет от 12,5% до 22%, смогут выпускать свою продукцию из выращенного в регионе винограда до 1 января 2023 года.

Кроме того, законопроект продлевает право производителей крымских и севастопольских вин с защищенным географическим указанием на розничную продажу таких вин с возможностью разливать вино в потребительскую тару. Такие нормы должны были быть отменены к 1 января 2020 года, но депутаты Госдумы предлагают продлить их действия до 1 января 2023 года.