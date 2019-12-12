Киев, , 15:04 — REGNUM Если с 1 января 2020 года прекратится транспортировка природного газа из Российской Федерации, без отопления может остаться часть Волчанского района Харьковской области, пострадает примерно 16 тыс. человек.

Об этом сегодня, 12 декабря, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кучер заявил, что отдельные домовладения и котельные в Волчанске (административный центр Волчанского района, население порядка 20 тыс. человек) до сих пор, еще с советских времен, подключены к российскому газопроводу.

«Эту проблему скрывали. В Волчанске не каждый человек знает, с чем может столкнуться 1 января 2020 года. Поэтому мы должны откровенно сообщать, что эта проблема есть. Она тянется годами. И нам необходимо кардинально решить этот вопрос и параллельно определять финансирование», — сказал губернатор.

Сегодня же состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное потенциально возможной чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в Волчанске. Также сегодня Кучер встретился по этому же вопросу с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Во время встречи стороны обсудили вопрос строительства ветки газопровода в Волчанск: почему он не решался раньше и что необходимо для того, чтобы начать работы в ближайшие сроки. Но в лучшем случае построить такой газопровод можно за 8 месяцев, а до того времени надо использовать альтернативные виды топлива.

В «Нафтогазе Украины» ситуацию с газоснабжением Волчанска пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявляли, что в случае прекращения транзита российского газа никаких проблем с газоснабжением в стране не будет, кроме нескольких населенных пунктов, однако не уточняли, о каких городах идет речь.