Москва, , 15:02 — REGNUM Отставание от запланированных расходов федерального бюджета накапливалось в течение всего 2019 года. Огромное, рекордное отставание от плана вызвано несколькими обстоятельствами., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, комментируя неисполнении расходов федерального бюджета — 2019.

«Огромное, рекордное отставание от плана вызвано, прежде всего, следующими обстоятельствами. В 2019 г. намеченные расходы повысились сразу на 15% по сравнению 2018 г. Дело в основном в масштабных нацпроектах, старт которых был намечен на 2019 г.

Гигантские средства, выделяемые на нацпроекты, идут в экономику с опозданием. На начало IV квартала эти планы были профинансированы только на 52% от намеченных на год объёмов, по отчёту Счётной палаты.

Таким образом, отставание здесь выше, чем в целом по бюджету, что и ведёт к общему негативу по исполнению госрасходов. Причины этого, прежде всего, в проволочках по подготовке и бюрократическим согласованиям документации по конкретным расходам на инвестиции.

Система исполнения «решений и разрешений» не может вовремя «переварить» в этом году возросший объём необходимых бумаг. Необходимо время для проведения масштабных процедур по конкурсам, определения подрядчиков, заключения дополнительных госконтрактов, обоснования и согласования выделяемых сумм определённым пользователям и пр.

Последствия ситуации — разнообразные. Задержка происходит в намеченном развитии, и без того вызывающем много вопросов по результативности и выполнимости нацпроектов. Тормозится экономический рост, поскольку он в большой степени связан с бюджетными инвестициями.

Для преодоления ситуации необходимо совершенствование системы подготовки и прохождения бюджетных проектов и согласований. Невыплаченные вовремя средства пойдут лишь в следующем году.

Ну, а пока выполняется и другая поговорка: «нет худа без добра». Дополнительный приход средств в бюджет и медленный их расход создают огромный профицит бюджета. Если по закону он утверждён в 1,7% ВВП на 2019 г., то за три квартала по факту он составил 2,8% прогнозного годового ВВП.

Раньше «головной болью» Минфина постоянно была нехватка средств, теперь — их избыток. Но это позволяет локально иметь меньшую зависимость, например, от заимствований, укрепляет курс рубля», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета — 2019 в объёме до 1 трлн рублей, президент РФ Владимир Путин сказал: «Что-то многовато».