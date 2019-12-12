Сеул, , 15:02 — REGNUM Дилеры южнокорейской автокомпании KIA приступили к приёму заказов на модель Optima (K5). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Стоимость самого дешёвого варианта модели начинается от 1,1 млн рублей. Новинка создана практически с нуля. С привычной моделью Optima ее связывает только название, стоимость и размеры. Optima выделяется абсолютно новым экстерьером, который однако смотрится дороже своей стоимости.

Радиаторная решетка растянута на всю ширину машины, а головная оптика имеет составную конструкцию с тремя линзами и светодиодной полосой дневных ходовых огней. Кроме того, в глаза бросаются фальшивые вентиляционные щели, раструб выхлопной трубы и окантовка заднего стекла, сделанная из хрома.

Что касается интерьера, то он сделан из дешёвых, но качественных материалов. В салоне есть широкий экран мультимедийки и цифровая панель приборов.

Ожидается, что на российском авторынке новая KIA Optima появится осенью следующего года.

Напомним, за первые одиннадцать месяцев этого года в России было продано 207 888 южнокорейских моделей KIA, что на 0,8% меньше чем год назад.

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