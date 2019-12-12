Москва, , 14:54 — REGNUM Судебная реформа, проведённая в России, предусматривала парализацию судебной и правоохранительной системы, а цель реформы состояла в том, чтобы обеспечить безнаказанное завладение общенародной собственностью. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 декабря заявил экс-заместитель генерального прокурора РФ, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-полковник Владимир Колесников, выступая на общественном антикоррупционном форуме «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы».

«Генпрокуратуре надо придать дополнительные полномочия для привлечения профессиональных возможностей других министерств и ведомств разработать такой правовой механизм, который бы работал только на развитие, а чиновники не смогли бы им воспользоваться с целью личного обогащения, — предложил Колесников. — Что касается лиц, совершивших коррупционные деяния, то достаточно применить к ним следующий механизм правового воздействия, который не только восстановит нарушенное ими, но и компенсирует издержки, понесённые государством в процессе расследования. А это отмена презумпции невиновности для чиновников. То есть бремя доказывания лежит на подозреваемом — объясни, откуда хоромы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колесников заявил, что в России основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, но при этом причины и условия её появления, масштабы роста остаются практически без внимания.

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