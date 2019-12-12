Москва, 12 декабря 2019, 14:54 — REGNUM Судебная реформа, проведённая в России, предусматривала парализацию судебной и правоохранительной системы, а цель реформы состояла в том, чтобы обеспечить безнаказанное завладение общенародной собственностью. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 декабря заявил экс-заместитель генерального прокурора РФ, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-полковник Владимир Колесников, выступая на общественном антикоррупционном форуме «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колесников заявил, что в России основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, но при этом причины и условия её появления, масштабы роста остаются практически без внимания.
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