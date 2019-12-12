Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 12 декабря, внёс поправки в законопроект о подоходном налоге и поднял максимальный тариф подоходного налога до 32%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такой тариф будет взыматься с доходов лиц, чей заработок равен или превышает 60 средних зарплат, который сегодня составляет 1317,6 евро. Иными словами, подоходный налог в 32% будет касаться жителей, чей годовой доход равен 79−80 тыс. евро.

Одновременно с этим парламент Литвы поднял планку необлагаемого налогами минимума. С 2020 года она будет составлять 350 евро, а с 2021 года — 400 евро. Ранее правящие обещали повышать её по 100 евро в год, до 500 евро к 2021 году.