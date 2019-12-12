Иваново, , 14:52 — REGNUM Бюджет Ивановской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов принят во втором чтении на заседании Ивановской облдумы 12 декабря, сообщили в пресс-службе регионального парламента. По сравнению с первым чтением размер доходов бюджета вырос почти на три миллиарда рублей.

Доходы бюджета Ивановской области на 2020 год утверждены в сумме 46,66 млрд рублей, расходы — 45,27 млрд рублей. Бюджет профицитный — доходы превышают расходы на 1,38 млрд рублей. Увеличить объем доходов на три миллиарда рублей удалось на счёт дополнительных поступлений из федерального бюджета.

Расходы распределены следующим образом. Объём финансирования на реализацию национальных проектов составит 7,8 млрд рублей. Расходы на здравоохранение составят 8,2 млрд рублей, по строке «Образование» предусмотрено почти 10 млрд, это на 812 млн больше, чем в 2019 году. В развитие транспортной системы региона планируется вложить 4,5 млрд рублей, почти миллиард направят на развитие сельского хозяйства, 846 млн составит поддержка физкультуры и спорта, чуть больше — 1,1 млрд — получит культурная сфера. Значительная часть расходов бюджета — 9,1 млрд рублей — составит социальная поддержка жителей региона. Так, на проект «Финансовая поддержка семьи» выделено 1,48 млрд рублей, 94 млн предусмотрено на меры по обеспечению жильём молодых семей.

«Мы не просто предоставляем средства на обеспечение текущих расходов, но закладываем финансирование направлений, формирующих новый облик региона», — прокомментировала принятый финансовый документ спикер облдумы Марина Дмитриева.