Сеул, , 14:48 — REGNUM У берегов южнокорейского уезда Хенам провинции Чолла-Намдо построят солнечную электростанцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей энергетической компании Korea Southern Power.

Согласно опубликованным данным, мощность электростанции составит 98 МВт, а на проект, в общей сложности, будет выделено 344 млрд вон (~$289,5 млн).

После завершения строительства, солнечную электростанцию, способную вырабатывать до 128 000 МВт, планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года.

Предполагается, что данный проект поспособствует развитию местной экономики, созданию рабочих мест и увеличению доходов.