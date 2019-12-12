Душанбе, , 14:35 — REGNUM Посол Японии в Таджикистане Такаюки Миясита и представители компаний-бенефициаров подписали документы, согласно которым правительство Японии профинансирует пять новых социальных проектов в Таджикистане, 11 декабря. Общая сумма грантовых средств составит 435,9 тыс. долл., сообщает посольство Японии в Таджикистане.

На полученные средства планируется провести реконструкцию отопительной системы детской больницы города Канибадама. На этот проект будет выделено 90,9 тыс. долл. Также часть грантовых средств — 90 тыс. долл. — будет направлена на модернизацию медицинского оборудования больницы Аштского района страны.

Помимо этого, в Бальджуванском районе Согдийской области будет построен женский центр. На этот проект правительство Японии выделило порядка 89,1 тыс. долл.

90,2 тыс. долл. пойдёт на строительство нового здания школы в районе. Кроме того, планируется выделить около 75,7 тыс. долл. на приобретение необходимого оборудования в офтальмологическое отделение Национального медицинского центра «Шифобахш» в Душанбе.