Москва, , 14:34 — REGNUM Предложение внести изменения в КоАП, повышающие штрафы для бизнеса, основано на том, что существующие размеры штрафов для многих компаний не являются чувствительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя повышение штрафов для бизнеса.

«Если для небольшой компании нынешний штраф в 500 тысяч рублей может оказаться критическим, то для крупного бизнеса зачастую проще продолжать нарушать требования контролирующих органов, выплачивая незначительную на фоне их выручки и прибыли сумму штрафов, чем что-то всерьёз менять. Увеличение штрафов заставит их взглянуть на вопрос по-другому.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то сейчас для них штрафы вообще не предусмотрены. Соответственно, повлиять на индивидуальных предпринимателей, так или иначе нарушающих требования контролирующих органов, было попросту невозможно.

Предлагается же ввести штрафы для ИП в размере от 20 до 40 тысяч рублей, что для многих предпринимателей может оказаться весьма чувствительным. С другой стороны, крайне важно, чтобы система штрафов за какие-либо нарушения не превратилась в элементарный механизм пополнения бюджетов и не использовалась для неоправданного давления на бизнес и предпринимателей.

То есть важно предусмотреть систему защиты бизнеса от злоупотреблений со стороны проверяющих инстанций или конкурентов, неправомерно использующих контролирующие органы для давления на соперника», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая редакция российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может получить поправки, которые увеличат суммы штрафов для бизнеса.

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