Ташкент, , 14:30 — REGNUM Иран готов построить международный транспортный коридор для транзита грузов из Северной Африки и стран Персидского залива в Узбекистан. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани, сообщает 12 декабря издание «Подробно.uz».

Развитие двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и Реза Рахмани. Иранский министр отметил, что строительство транспортного коридора Север — Юг сделает большой вклад в развитие региональной торговли. Рахмани добавил, что стороны намерены использовать национальные валюты в финансовых операциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Ташкенте состоялось заседание ирано-узбекистанской межправительственной комиссии. Ранее, 11 декабря, стороны обсудили развитие взаимного товарооборота.

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