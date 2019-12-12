Минск, , 14:03 — REGNUM В ходе состоявшихся сегодня, 12 декабря, в Минске переговоров президентов Белоруссии и Татарии обсуждены вопросы участия предприятий белорусского госконцерна «Белнефтехим» в нефтедобыче на территории ПФО. Об этом после переговоров с Александром Лукашенко сообщил Рустам Минниханов.

По его словам, участие белорусской госкомпании в нефтедобыче на территории Татарии упирается в объективную проблему: «Нужны месторождения».

Минниханов подтвердил, что участие Белоруссии в нефтедобыче на территории Татарии обсуждалось и ранее. Теперь же Лукашенко вновь вернулся к этой теме и Казань рассматривает вопрос о возможности освоения белорусским инвестором нового месторождения, так как на освоенных участках уже работают схемы субъектов хозяйствования.

Он не назвал белорусскую компанию, желавшую принять участие в освоении российских недр. Однако известно, что на территории России нефтедобычей занимается белорусская госкомпания «Белоруснефть». Участие этой компании в нефтедобыче на территории Татарии обсуждалось руководством Белоруссии на протяжении последних трёх лет.