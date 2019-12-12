Москва, , 13:51 — REGNUM В России утвержден порядок предоставления и размер субсидий на строительство крупнотоннажных судов. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Планируется загрузить судостроительный комплекс «Звезда». До 2035 года должно быть построено 118 морских судов, в том числе газовозов ледового класса, ледоколов, спецсудов для обслуживания нефтегазовых месторождений и др.

Решение правительства РФ позволит сформировать новые точки роста отечественной судостроительной промышленности. На эти цели в 2020 году выделено 4,9 млрд рублей, в 2021 году — 7,2 млрд рублей, в 2022 году — 9,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае станет первой российской верфью крупнотоннажного судостроения.

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