Сеул, , 13:54 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Easter Jet запустит прямой рейс в Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Чхонджу — Чжанцзяцзе будет осуществляться два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям) с 26 декабря по 28 марта 2020 года.

Отметим, что представители авиакомпании намерены работать над увеличением числа рейсов из аэропорта Чхонджу.

Известно, что компания Easter Jet планирует увеличить число рейсов по маршруту Чхонджу — Чеджу. В настоящее время по данному направлению осуществляется 21 рейс. В январе текущего года их число планируется увеличить еще на 18 авиарейсов.

Кроме того, компания намерена увеличить число рейсов по маршрутам Чхонджу — Дананг (Вьетнам) и Чхонджу — Бангкок (Таиланд).