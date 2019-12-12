Москва, , 13:40 — REGNUM Более 95% россиян заявляют, что не испытывают трудностей с ежедневным рационом питания. Об этом свидетельствуют данные исследования Федеральной службы государственной статистики. Исследование было проведено в 2018 году, впервые оно проводилось в строгом соответствии с международной методологией. Результаты исследования опубликованы на сайте Росстата.

Предыдущее исследование рациона питания проводилось в 2013 году. Тогда подавляющее большинство россиян тоже не испытывало проблем с питанием — об этом заявляли 94,2%. В 2018 году таких людей стало ещё больше — 95,4%.

Более половины жителей страны — 51,7% — могут позволить себе питаться именно той едой, которую они хотят есть. Для ещё 43,7% еды достаточно каждый день, но не всегда это те продукты, которых бы им хотелось (в 2013 году — 41,9%). С недостатком еды иногда или часто сталкиваются только 4,6% (в 2013 году — 5,8%).

Как отмечают в Росстате, заметно улучшилась ситуация с питанием в многодетных семьях. Если в 2013 году проблемы с питанием иногда или часто испытывали почти 10% многодетных семей, то в 2018 году уже 7,5%.