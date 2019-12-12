Москва, , 13:36 — REGNUM Рассматривая перспективы изменения законодательства в сфере административных правонарушений, связанных с деятельностью предпринимателей, можно отметить как видимое усиление ответственности представителей бизнеса, так и предлагаемое более жёсткое разделение административных правонарушений в зависимости от их признаков, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя повышение штрафов для бизнеса, комментируя предложение о повышении штрафов для бизнеса.

«Предполагается, что надзорные государственные органы, исходя из материалов проекта новой редакции КоАП, смогут взимать штрафы в большем размере за, например, неисполнение их требований субъектами предпринимательской деятельности.

Представляется, что от уровня юридической техники, от четкости и ясности формулировки административных составов будет зависеть и соответствующий подход к применению административных наказаний.

Иначе сформулированы в готовящемся документе меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Для бизнеса этот аспект очень важен.

Нет сомнений, что ожидаемые новшества в законодательстве в отношении увеличения штрафов за административные правонарушения для субъектов бизнеса вызовут широкий резонанс в обществе.

Некоторые предложения авторов проекта КоАП откровенно пугают бизнес-сообщество. На первом этапе действия новой редакции КоАП снизится активность по инициированию открытия нового бизнеса.

В свою очередь увеличится количество желающих ликвидировать, например, юридическое лицо, особенно в случаях, когда деятельность не ведётся», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая редакция российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может получить поправки, которые увеличат суммы штрафов для бизнеса за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и других органов.

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