Пхеньян, , 13:30 — REGNUM В КНДР выпустили коллекционную монету, посвященную северокорейской сказке о горе Кымган «Фея Кымган». Об этом сообщает KBS со ссылкой на северокорейские СМИ.

Согласно опубликованным данным, на монете диаметром 10 см изображён олень, преследуемый охотником, лесоруб, который спрятал оленя, горы Кымган и восемь фей.

Стоимость монеты составит 650 северокорейских вон, а не 20 вон, как стоят другие монеты.

Предполагается, что создание данной монеты может интерпретироваться как готовность Пхеньяна развивать туризм на горе Кымган.

Отметим, что недавно в КНДР также выпустили памятную монету, посвященную первому северо-американскому саммиту, прошедшему в Сингапуре в июне 2018 года.