Москва, , 13:22 — REGNUM Закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2020 году еще на полгода Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Новый показатель рассчитан на основании методики и на статистических данных о продолжительности жизни граждан, имеющих право на получение накопительной части пенсии. Так, по данным Росстата в 2018 году количество мужчин в возрасте 60 лет составило 915, 9 тыс. человек, а женщин в возраста 55 лет — 1,107 млн человек.

На основании таких показателей закон устанавливает, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части пенсии в 2020 году составит 258 месяцев.