Москва, , 13:08 — REGNUM Правительство РФ рассматривает законопроект о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и ряда других профессий. Об этом 12 декабря сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Законодательство меняется по регулированию деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов, проводников, поскольку в этой сфере тоже нужно наводить порядок. Там зачастую выглядит это совершенно недопустимо. Подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешение. Оказываются не квалифицировано, просто дискредитируют зачастую саму профессию», — сказал он.

Глава правительства считает, что в этой следует «навести порядок». Правовое регулирование такого рода специалистов должно осуществляться «исходя из лучших практик и понимания того, какими познаниями обладает конкретный человек».

«Не говоря уже о том, что часто такие услуги пытаются оказывать иностранцы, на это тоже нужно обратить внимание, поскольку они, как правило, вообще не подготовлены для оказания подобных услуг», — заявил Медведев.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства 12 декабря.