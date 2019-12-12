Минск, , 13:06 — REGNUM Ключевым направлением сотрудничества Белоруссии с Татарией остаётся сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшихся сегодня, 12 декабря, переговоров Александра Лукашенко с президентом Татарии Рустамом Миннихановым.

Лукашенко констатировал: Татария является самым значимый партнёром Белоруссии в Приволжском федеральном округе. По итогам 2018 года их взаимный товарооборот приблизился к $1,3 млрд (более свежей статистики у президентской пресс-службы нет).

«Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объёмов инновационного и инвестиционного сотрудничества», — заявил белорусский лидер.

В ходе встречи было отмечено, что на принципах внедрения в практику передовых технологий и научных достижений развивается важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, по которому белорусские предприятия МАЗ, МТЗ, «Амкодор» и БелАЗ активно сотрудничают с татарским холдингом «РариТЭК». В итоге за последние два года собрано почти 200 работающих на газе автобусов. Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех‑ и шестицилиндровых газовых двигателей для белорусских тракторов МТЗ и машин «Амкодор», запланирован перевод на газ карьерных самосвалов БелАЗ.

«Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства. Развивается самодостаточное взаимодействие — создаются новые рабочие места, предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога», — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание: Белоруссия располагает возможностями в нано‑ и биотехнологиях, сферах экологической безопасности и разработки компьютерных продуктов. Лукашенко сообщил: «Готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана».