Амстердам, , 13:06 — REGNUM Голландские супермаркеты требуют от фермерской инициативной группы Farmers Defence Force (FDF) отмены назначенных на 18 декабря протестных акций. В случае отказа могут последовать юридические меры. Кроме того, FDF может быть предъявлен иск из-за нанесённого в результате протестных акций ущерб.

В отраслевом объединении супермаркетов выразили опасение, что фермеры планируют блокаду подъездов к оптовым базам.

В FDF, в свою очередь, заявили о том, что супермаркеты уже много лет паразитируют на фермерах. По словам представителя инициативной группы, супермаркеты могли бы обратиться к фермерам с предложением о более справедливой оплате их продуктов, однако они предпочли «агрессию».

10 декабря FDF объявила о новых фермерских протестах. Причиной являются договорённости между правительством и провинциальными властями о мерах по снижению загрязнённости воздуха. Эти меры вызвали резкое недовольство фермеров.

При этом активисты отказались сообщать подробности предстоящих акций, однако в своём заявлении напомнили о Голодной зиме 1944 года, массовом голоде, поразившем Нидерланды в последние месяцы войны.