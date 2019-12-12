Москва, , 13:05 — REGNUM Согласно опубликованным данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, таким образом, прогнозы аналитиков не оправдались, а также сменилась тенденция со снижения запасов на рост. При этом нефть отреагировала на это локальной коррекцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«12 декабря нефть марки Brent уже полностью отыграла падения вчерашнего дня. Вернулась к двухмесячному максимуму. Поэтому в рамках техники ожидается усиление роста нефтяных котировок с целью $65 за баррель и выше.

Одновременно с этим, в том числе участники сырьевого рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китая с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары со стороны Штатов.

Ожидается, что это произойдет 15 декабря. Однако учитывая сделанные заявления со стороны США, однозначного решения еще нет, поэтому высока вероятность, что ввод пошлин перенесут на 2020 год», — предполагает эксперт.

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