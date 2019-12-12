Москва, , 13:02 — REGNUM Рубль 12 декабря продолжает устойчивое укрепление, отправив доллар к свежим минимумам начала ноября в районе 63,13 руб., где пара получила поддержку и слегка отскочила, хотя до закрытия утреннего гэпа котировкам еще далеко. На данный момент котировки пары падают шестую из семи последних сессий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Интерес к российской валюте подогревает сочетание ключевых факторов. Прежде всего, цены отыгрывают реакцию доллара на итоги заседания Федрезерва, который намекнул на отсутствие намерений возвращаться к повышению ставки в следующем году. На этом фоне американская валюта повсеместно просела и остается под давлением.

Кроме того, стабильно высокими остаются цены на нефть, а вчерашняя попытка пробить отметку 63 доллара за баррель привлекла продавцов, что подтверждает благоприятный настрой участников рынка.

Также, несмотря на отсутствие значимых новостей, инвесторы надеются, что Трамп всё-таки воздержится от новой эскалации торгового конфликта и перенесет новые пошлины в отношении китайского импорта, которые должны вступить в силу 15 декабря.

До конца недели позиции рубля, судя по всему, останутся крепкими. Завтрашнее заседание Банка России, которое, как широко ожидается, будет сопровождаться снижением ставки на четверть процента, вряд ли существенно снизит привлекательность нашей валюты, тем более что дальнейшее смягчение политики по большей части уже учтено в ценах.

С другой стороны, для пробоя уровня 63 руб. потребуется влияние более существенных драйверов, которых пока не наблюдается на горизонте. Таким образом, велика вероятность того, что эта отметка послужит плацдармом для отскока, особенно если бегство от рисков на мировых площадках возобновится», — пояснил эксперт.

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