Бишкек, , 12:57 — REGNUM В январе — октябре 2019 года внешнеторговый оборот Киргизии сложился на уровне $5,6 млрд (около 356 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

По официальным данным, при этом экспортные поставки увеличились на 14,1%, а импортные поступления, напротив, сократились на 7,2%.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами Евразийкого экономического союза за 10 месяцев текущего года составил $2 млрд 185 млн (138,9 млрд рублей) и по сравнению аналогичным периодом года минувшего уменьшился на 3,8%.

При этом, отмечалось сокращение как экспорта киргизстанской продукции — на 2,5%, так и импорта зарубежных товаров — на 4,1%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой приходится 61,6% от общего объема торговли республики со странами-участницами ЕАЭС. На втором месте Казахстан — его доля 36,3%.