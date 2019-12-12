Кейптаун, , 13:04 — REGNUM Южноафриканская энергетическая компания Eskom будет усиленно работать над восстановлением стабильности национальной энергосистемы. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы.

По информации журналистов агентства, президент сделал данное заявление в среду, 11 декабря, после самых масштабных отключений электроэнергии в стране за последние десять.

По словам Рамафосы, в соответствии с предварительными планами Eskom, стабильности энергосистемы в стране планируется достичь к концу марта 2020 года.

Как сообщают журналисты, на фоне наводнений подача электроэнергии к предприятиям и домохозяйствам по всей ЮАР была прекращена, что, по их словам, нанесло еще один удар по экономике южноафриканской страны, которая в настоящее время находится на грани рецессии.

Напомним, что из-за отключения электроэнергии была прекращена работа ведущих алмазо‑ и золотодобывающих предприятий страны.

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