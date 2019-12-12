Сеул, , 13:25 — REGNUM Согласно индексу развивающихся рынков в ноябре 2019 года иностранные инвесторы в большей степени избавлялись от акций южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года чистые продажи на фондовом рынке Южной Кореи составили $3,02 млрд, что является самым высоким показателем среди десяти развивающихся стран мира.

В пятерку также вошли: Бразилия ($2,11 млрд), Индонезия ($493 млн), Филиппины ($259 млн) и Таиланд ($255 млн).

С другой стороны, в ноябре текущего года иностранные инвесторы приобрели на фондовом рынке Индии ценные бумаги общей стоимостью в $3,15 млрд. Также активная скупка была зафиксирована на фондовом рынке Тайваня ($1,96 млрд) и Пакистана ($9 млн).

Отмечается, что в первую неделю декабря иностранные инвесторы продали на фондовом рынке Южной Кореи ценные бумаги общей стоимостью $682 млн, что также является самым высоким показателем среди десяти развивающихся стран мира.