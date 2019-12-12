Душанбе, , 12:39 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана ратифицировалисоглашение, подписанное правительством страны и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году. Этот документ предполагает направление 33,1 млн евро грантовых средств на обезвреживание хвостохранилищ с радиоактивными отходами в Согдийской области — «Дехмой» и «Табошар». Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на источник в парламенте.

По данным главы министерства промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддина Файзуллозода, на территории страны на сегодняшний день располагается более десяти хвостохранилищ. В них захоронены 55 млн тонн радиоактивных отходов.

Министр отметил, что ЕБРР собирает пожертвования на специальный расчётный счет. Когда вся необходимая для реализации проекта сумма будет собрана, власти страны начнут работы по реабилитации хвостохранилищ.