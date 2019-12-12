Москва, , 12:38 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба извещена о получении Транснефтью предложения из Белоруссии о повышении тарифов на прокачку нефти в 2020 году. Об этом 11 декабря проинформировала пресс-служба ФАС.

Там отметили также, что пока нет оснований для рассмотрения службой данного вопроса. В свою очередь Транснефть также подтвердила получение предложения официального Минска, не согласившись с основаниями для повышения тарифов.

Транснефть направила свой отказ белорусской стороне, проинформировав о принятом решении ФАС. Предыдущее повышение тарифов было реализовано 1 сентября. В 2019 году Россия отработала альтернативные механизмы исполнения своих экспортных обязательств.

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Напомним, официальный Минск тяжело переживает сокращение российского скрытого субсидирования и ищет возможности компенсировать «выпадающие доходы». Одним из таких механизмов стало предложение повысить плату за транзит российской нефти по территории Белоруссии, причём сразу почти на четверть, с чем Транснефть категорически не согласилась.

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Также напомним, во время сочинских переговоров 6−7 декабря представителям официального Минска не удалось уговорить правительство и президента России продолжить скрытое субсидирование Белоруссии через цены на углеводороды. В итоге Александр Лукашенко отказался подписывать пакет документов по углубленной интеграции с Россией в формате Союзного государства.