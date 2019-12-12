Сеул, , 12:32 — REGNUM Южнокорейский производитель железнодорожных составов и полотна Hyundai Rotem выиграл контракт на строительство 41 вагона с дизельным двигателем для Национального транспортного управления Ирландии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта оценивается в 127,5 млрд вон (~$106,7 млн). Производство и поставка вагонов будет осуществлять с завода, расположенного в Чханвоне.

Известно, что южнокорейская компания поставила в Ирландию в общей сложности 234 вагона с дизельным двигателем. 150 вагонов было поставлено в 2015 году, 33 вагона — в 2007 году, 51 вагон — в 2008 году.

Отметим, что поезда южнокорейского производства будут использоваться для перевозок пассажиров по пригородным маршрутам Дублина.

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