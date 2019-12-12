Рига, , 12:22 — REGNUM Сейм Латвии 76 голосами «за» избрал Мартиньша Казака главой Банка Латвии. Против данной кандидатуры не проголосовал никто, сообщает портал Diena.lv.

По данным журналистов, 21 декабря истекает срок полномочий предыдущего главы Банка Латвии Илмара Римшевица, являющегося сегодня фигурантом уголовного процесса и обвинённого в отмывании финансовых средств и вымогательстве взятки.

Казак имеет экономическое образование и степень доктора экономики. Начинал учиться в Латвии, кроме этого окончил университет в Лондоне и Кембридже. Работал экономистом в министерстве финансов Латвии и Swedbank, преподаёт в Стокгольмской высшей школе экономике в Риге (Stockholm School of Economics in Riga).