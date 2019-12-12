Грозный, , 12:07 — REGNUM Реконструкция моста через реку Сунжу запланирована в городе Грозном в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты увеличат грузоподъемность сооружения и сделают его шире, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Автомобильный мост через реку Сунжу протяженностью 70,5 м построен в 1985 году. В настоящее время, как отмечается, он перестал соответствовать требованиям надежности и безопасности.

«Реконструкция моста позволит увеличить его грузоподъемность. Мост станет шире. Проезжая часть существующего моста равна 6,5 м, общая ширина моста — 9,5 м. Ширина проезжей части после реконструкции будет равна 7,5 м, а общая ширина моста —16 м», — сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация этих мероприятий позволит снизить поток автомобилей через центр Грозного, благоприятно скажется на экологическом состоянии города, а также поможет повысить инвестиционную привлекательность столицы республики.

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