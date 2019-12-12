Балахна, Нижегородская область, , 11:59 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск от налогового органа к муниципальному перевозчику из Балахны. Иск к МУП «Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие» пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан МИФНС № 5 по Нижегородской области 11 декабря 2019 года. Сумма претензий — 915 264,9 рубля. Предприятие было учреждено администрацией района в апреле 2011 года для пассажирских перевозок. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с октября 2019 года — Алексей Стрелкин.

В мае 2019 года отделение Пенсионного фонда оштрафовало МУП на 5,5 тыс. рублей за нарушение закона об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования за апрель, май 2017 года.

Известно, что на балансе муниципального предприятия числится здание автостанции.

Напомним, здание автостанции в Балахне из-за незаконных действий ряда лиц было реконструировано в торговый центр. Эти деяния легли в основу уголовного дела. Фигурантами дела являются в том числе экс-глава района и его брат — Александр и Владимир Глушковы. В начале декабря 2019 года их экстрадировали из Грузии.

Бывших депутатов — братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию