Воркута, Коми, , 11:58 — REGNUM Пустующее муниципальное жилье в Воркуте повисло тяжким бременем на городской бюджет — большая часть доходов казны уходит на из обслуживание, пишет БНК.

Всего в Воркуте пять тысяч пустующих квартир. Общая сумма за отопление в них, капремонт, содержание и вывоз ТКО — 580 млн рублей в год.

«Собственных доходов города чуть больше 900 млн рублей. Более 50% уходит именно на неэффективные расходы», — цитирует агентство мэра города Игоря Гурьева.

Для решения проблемы в Коми реализуется программа по переселению в Воркуту жителей неперспективных поселков и малонаселенных домов.

Например, в 2018 году в Воргашоре переселили 158 семей в центр поселка, отключили восемь многоквартирных домов. Экономия по первому этапу почти 20 млн рублей в год. В 2019 году 40 семей получили ключи от отремонтированных квартир, один дом отключен от коммуникации. Экономия бюджета составила 16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, план по развитию депрессивных городов Коми — Воркуты и Инты до 2024 года направлен в федеральный центр и в скором времени будет представлен президенту России. Тем временем, местные жители покидают города и дарят администрациям свое жилье или продают его за бесценок.