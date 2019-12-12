Чебоксары, , 11:56 — REGNUM В Чувашии стала расти задолженность за потреблённый природный газ. При этом растёт не только общий объём долгов, но и не оплачиваются в полном объёме текущие поставки. Данный вопрос был поднят заседание правительственной комиссии, сообщается на официальном портале органов власти республики.

По официальным данным, в настоящее время в Чувашии просроченная задолженность по договорам поставки природного газа для муниципальных нужд по сравнению с началом отопительного периода увеличилась на 1,2% и достигла 1,206 млрд рублей. При этом текущие поставки не оплачиваются в полном объёме: при начислении за октябрь 183 млн рублей оплачено 167,9 млн рублей (уровень оплаты 91,8%).

Наиболее проблемными муниципалитетами по долгам за газ власти называют Вурнарский, Красноармейский, Марпосадский, Чебоксарский, Ядринский районы, города Алатырь, Канаш, Чебоксары и Шумерля. Кроме того, с началом отопительного сезона образовалась просроченная задолженность у Канашского, Красночетайского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Цивильского районов.

Муниципалитетам поручено актуализировать планы мероприятий по погашению задолженности и обеспечить своевременную оплату текущего потребления, активизировать претензионно-исковую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 1 ноября 2019 года просроченная задолженность организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов составила 3 млрд 8,1 млн рублей. Это на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Напомним, на 1 мая общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляла 3,56 млрд рублей.

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