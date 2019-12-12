Сеул, , 11:57 — REGNUM В 2020 году бюджет Фонда межкорейского сотрудничества составит 1,2 трлн вон (~$1 млрд), что на 9% больше, чем в текущем году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

Известно, что в следующем году больше средств будет выделено на создание экономической инфраструктуры, включая соединение железнодорожного и автомобильного сообщения, проекты по восстановлению экосистемы полуострова, проект создания зоны мира в демилитаризованной зоне.

«В 2020 году средства фонда будут направлены на создание инфраструктуры будущей «мирной экономики», а также укрепление мира на Корейском полуострове и создание единого корейского общества», — отметили в министерстве.

Отмечается, что бюджет министерства объединения на следующий год составит 218,6 млрд вон (~$183 млн).