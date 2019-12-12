Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ) открыла штаб-квартиру на территории выставочного комплекса EXPO-2019 в Нур-Султане, сообщает издание InBusiness.kz.

Казахстан стал 34-й страной вошедший в состав ИОПБ. Стороны планируют сотрудничать в сфере улучшения качества продовольственной продукции, создания продовольственных резервов и координации сельскохозяйственной политики.

Планируется, что открытие ИОПБ в Нур-Султане укрепит взаимодействие и сотрудничество между сторонами, а также повысит вовлеченность Казахстана в международные и региональные инициативы организации.

Напомним, 2-я сессия Генеральной Ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности на тему «Улучшение исламского сотрудничества посредством продовольственной безопасности» состоялась в Саудовской Аравии.

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