Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's дало прогноз о сохранении условий стабильности на кредитном рынке в 2020 году для компаний нефинансового сектора стран СНГ, и в том числе — России. Об этом 12 декабря говорится в обзоре агентства Non-financial corporates — CIS 2020 Outlook.

По этим данным, стабильный прогноз по РФ обусловлен, с одной стороны, низким потенциалом роста, недостаточным объемом инвестиций, слабым внутренним спросом и снижением реальных располагаемых доходов населения, а с другой — небольшим темпом роста ВВП, благоприятными ценами на сырьевые ресурсы на мировых рынках, низкой инфляцией и снижением ставки рефинансирования.

Также эксперты Moody's ожидают, что увеличение проектов государственного финансирования для проектов развития окажет поддержку внутрироссийскому спросу и росту ВВП, и указывают, что снизился риск введения новых антироссийских санкций.

При этом в качестве основных рисков для нефинансовых компаний России называются нестабильные цены на сырье на фоне замедления глобального экономического роста, расширение международных санкций, торговые войны и геополитическая нестабильность.

Помимо этого уточняется, что эти скромные перспективы экономического роста в РФ повлияют на общую оценку стран СНГ, по которым Moody's дает прогноз стабильных условий для деятельности компаний нефинансового сектора.