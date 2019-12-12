Уфа, , 11:46 — REGNUM Молодые учителя в Башкирии, работающие в сельской местности, получили первые гранты. Об этом 12 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, всего в текущем году в республике будет вручено 100 грантов на поддержку молодых педагогов, которые работают в сельской местности.

Радий Хабиров отметил, что Башкирия является первым регионом в России, который запустил эту масштабную программу.

Со следующего года в Башкирии учителям будут вручать по 150 грантов в размере 600 тысяч рублей. Эти денежные средства молодые педагоги смогут израсходовать на улучшение жилищных условий и отдых. Кроме этого, на эти деньги они смогут приобрести автомобиль, либо повысить свою квалификацию.

Отмечается, что в следующем году в Башкирии стартует подобная программа — «сельский тренер».