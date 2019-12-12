Лондон, , 11:45 — REGNUM Акции компаний Евросоюза выросли на фоне начавшихся в Великобритании парламентских выборов, об этом 12 декабря сообщает Reuters.

Позитивный отклик рынка был вызван, как отмечают эксперты агентства, тем, что после выборов пройдет период неопределенности.

Индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, также некоторый рост наблюдался у индекса STOXX 600 — его движение вверх составило 0,1%.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Великобритании проходят парламентские выборы, согласно опросам общественного мнения победу на них должны одержать консерваторы.

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