Москва, , 11:40 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский иронично прокомментировал заявление глава счётной палаты Алексея Кудрина по поводу неисполнения расходов федерального бюджета в 2019 году. По его словам, сказать, что бюджет не исполнен до одного трлн рублей — это «позорище».

»Алексей Леонидович (Кудрин) вновь хайпанул. На этот раз он заявил, что недорасход бюджета составил 1 трлн руб. По данному высказыванию имеем сказать следующее. Первое. До Нового года ещё почти три недели. В момент, когда вы читаете эти строки, федеральные казначеи переводят бабки получателям. Но Кудрину уже всё ясно. Провидец.

Второе. 1 трлн — цифра красивая, хайповая. Но назвать ее с подобной точностью можем мы, непосвящённые. Для главы Счетной палаты сказать такое — позорище. Неужели в Счетке все калькуляторы поломались?

Третье. По Бюджетному кодексу все неизрасходованные средства и остатки по счетам переходят на следующий год. Кудрину радоваться надо, что в новом году бюджетных проблем будет меньше, а он самого Путина грузит. Вредитель просто. Лодкораскачиватель. Наконец. По Кудрину, виновата в происходящем бюрократия. Но не Кудрин ли в своём Минфине ее взрастил? Всё зеркало уже заплевал», — пишет Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах

Как уже сообщало ИА REGNUM ранее, глава Счётной палаты Алексей Кудрин доложил российскому президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей. На что глава государства ответил: «Что-то многовато».

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